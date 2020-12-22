Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta? Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile M.Başakşehir arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta? Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?