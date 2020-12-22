Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta? Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?
22.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:48
Fenerbahçe ile M.Başakşehir arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta? Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta? Fenerbahçe - M.Başakşehir maçı hangi kanalda?
FENERBAHÇE - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-M.Başakşehir Maçı 23 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe-M.Başakşehir Maçı 19:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.