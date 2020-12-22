Fenerbahçe, ligde yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fenerbahçe, ligde yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

22.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:38
Fenerbahçe, ligde yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'e yaptığı etkili başlangıçla adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadı.

Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 hafta mağlubiyet almazken, son 6 maçında 4 kez yenildi.

Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada giriyor.

Kadıköy'de kazanamıyor

Fenerbahçe, ligde bu sezon kendi sahasında maç kazanmakta zorluk çekiyor.

Sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez ligde üst üste 3 maçta sahasından puansız ayrıldı.

Erol Bulut'un öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem kötü gidişe dur demek hem de sahasında yeniden galibiyet yaşamak istiyor.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sezon başında kurduğu alternatifli kadro sebebiyle övgüler alan ancak sakatlık ve hastalıklar sebebiyle oyunculardan istediği derecede faydalanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir sınavına da önemli eksiklerle çıkacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan sarı-kart ceza sınırında bulunuyor. Ozan, kart görmesi halinde bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah Şevket Çoruh Oktay Kaynarca
Spor Falcao Samatta Adem Büyük Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, ligde yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:41:04. #1.15#
title