Fenerbahçe liderliğini sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 16. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 45+5. dakikada Luiz Gustavo'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip oldu. 53. dakikada Travnik'in golüne engel olamayan Fenerbahçe, daha sonra üstünlüğü eline aldı ve net pozisyonlar buldu. Yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 19'a çıkaran Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Berisha ve Gustavo siftah yaptı

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği golcü oyuncu Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Müsabakanın 16. dakikasında Rossi'den aldığı pasla dönerek etkili bir vuruş yapan Berisha, takımını öne geçiren gole imza attı.

Berisha'nın yanı sıra Luiz Gustavo da bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı tecrübeli orta saha, maçın 45+5. dakikasında rakip fileleri havalandırıp, takımını 2-0 öne geçirdi.

Sarı kartlı Crespo ikinci yarıya çıkamadı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, Kasımpaşa karşısında ilk yarı sonunda oyundan alındı.

Sarı-lacivertli takımla ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Crespo, ikinci yarıda yerini Miha Zajc'a bıraktı.

Crespo, müsabakanın 26. dakikasında sarı kart görmüştü.

Rossi göz doldurdu

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Diego Rossi, oynadığı futbolla göz doldurdu.

Maç boyunca sol kanadı oldukça etkili kullanan Rossi, takımının 16 ve 45+5. dakikalarda attığı gollerde son pası veren isim oldu.

Müsabakanın 67. dakikasında yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakan Rossi, oyundan çıkarken taraftarlarca ayakta alkışlandı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
Kanarya liderliği perçinledi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Kanarya liderliği perçinledi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

 Kadıköy'de gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 1'e indi

Kadıköy'de gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 1'e indi

 Sakatlık sonrası kayıplarda! Fenerbahçe'de Pelkas geçen sezonu mumla aratıyor

Sakatlık sonrası kayıplarda! Fenerbahçe'de Pelkas geçen sezonu mumla aratıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Necip Uysal Balotelli Stefan Kuntz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fenerbahçe liderliğini sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 18:37:53. #1.12#