Fenerbahçe'li Kaan Karaca'dan Başkan Tepe'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'li Kaan Karaca'dan Başkan Tepe'ye ziyaret

Fenerbahçe'li Kaan Karaca'dan Başkan Tepe'ye ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısında oynayan U19 takımına yükselen; 2004 doğumlu Seyitgazi'de yetişen başarılı sporcumuz Kaan Karaca ve ailesi Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Tepe'nin de futbol geçmişinin olması keyifli sohbetleri beraberinde getirdi.

Fenerbahçeli başarılı kaleci Kaan Karaca Başkan Tepe'ye; spora, sporcuya olan destekleri için ve misafirperverliği için teşekkür ederken kendi giymiş olduğu formasını hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, " Belediye olarak görev geldiğimiz ilk günden bugüne kadar spora ve sporcuya destek olduk. Her zaman gençlerimizi spora teşvik ettik. Görüldüğü üzere ilçemizden başarılı sporcular çıkıyor. Sizler kendi başarınızın yanında aynı zamanda Seyitgazimizin adını da en güzel bir şekilde duyuruyorsunuz. Kaan'cığım başarılarının devamını diliyor, ailene, antrenörlerine ve kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. En kısa sürede A Takımında oynayacağına yürekten inanıyor başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık İlham Aliyev Mustafa Destici Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Hande Yener Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Balotelli Aytaç Kara Mesut Özil Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe'li Kaan Karaca'dan Başkan Tepe'ye ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.07.2021 14:25:39. #1.13#

title