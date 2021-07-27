Fenerbahçe'li Kaan Karaca'dan Başkan Tepe'ye ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısında oynayan U19 takımına yükselen; 2004 doğumlu Seyitgazi'de yetişen başarılı sporcumuz Kaan Karaca ve ailesi Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Tepe'nin de futbol geçmişinin olması keyifli sohbetleri beraberinde getirdi.

Fenerbahçeli başarılı kaleci Kaan Karaca Başkan Tepe'ye; spora, sporcuya olan destekleri için ve misafirperverliği için teşekkür ederken kendi giymiş olduğu formasını hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, " Belediye olarak görev geldiğimiz ilk günden bugüne kadar spora ve sporcuya destek olduk. Her zaman gençlerimizi spora teşvik ettik. Görüldüğü üzere ilçemizden başarılı sporcular çıkıyor. Sizler kendi başarınızın yanında aynı zamanda Seyitgazimizin adını da en güzel bir şekilde duyuruyorsunuz. Kaan'cığım başarılarının devamını diliyor, ailene, antrenörlerine ve kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. En kısa sürede A Takımında oynayacağına yürekten inanıyor başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler