Bu maç, aynı zamanda Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı kritik mücadele öncesi son provası niteliğinde olacak. Fenerbahçe Lazio maçı hangi kanalda?

MAÇIN TARİHİ, SAATİ VE YAYIN BİLGİSİ

Hazırlık maçları kapsamındaki bu önemli randevu, 30 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma, S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverlerin S Sport Plus aboneliğiyle dijital ortamdan maçı takip etmeleri gerekiyor. Yayın şifresiz olarak sunulmayacak.

SARI-LACİVERTLİLERİN HAZIRLIK MAÇLARINDAKİ PERFORMANSI

Sezon hazırlıklarına İstanbul'da start veren Fenerbahçe, daha sonra Portekiz kampıyla çalışmalarına devam etti. Bu süreçte toplam 5 hazırlık mücadelesi oynayan takım, Portimonense, Leiria ve Al-Ittihad karşısında galibiyet elde etti. Fatih Karagümrük ile berabere kalan ekip, Benfica ile oynadığı karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI STAT VE TEKNİK DİREKTÖRÜN PLANI

Maç, Fenerbahçe'nin mabedi Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun, bu maçta geniş bir rotasyon uygulaması ve kadrodaki tüm oyunculara süre vermesi bekleniyor. Böylece teknik heyet, Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu eşleşme öncesi son kez takımın form durumunu gözlemleme şansı bulacak.

Mücadele, yalnızca dijital yayın platformu S Sport Plus aracılığıyla futbolseverlere ulaştırılacak. Karşılaşmayı şifresiz şekilde izlemek mümkün olmayacak. Bu nedenle taraftarların platforma abone olmaları gerekiyor.

BİLET SATIŞI VE TRİBÜN FİYATLARI

Büyük ilgi gören bu karşılaşmanın biletleri, 28 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te satışa çıktı. Bilet temini yalnızca www.passo.com.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Tribün bazında belirlenen bilet fiyatları ise şöyle:

• Kuzey – Spor Toto Tribünü: 500 TL

• Fenerium Üst – Maraton Üst Tribünü: 1.000 TL

• Fenerium Alt Avis – Maraton Alt Tribünü: 2.000 TL

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK SÜRECİ GENEL ÖZETİ

Fenerbahçe, sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler; Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0, Al-Ittihad'ı ise 4-0 mağlup etti. Benfica karşısında ise 3-2'lik skorla sahadan yenik ayrıldı ve hazırlık kampını bu sonuçla tamamladı.