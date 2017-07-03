Fenerbahçe Kuvvet Çalıştı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile sürdürdü.



Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman, 1 saat 40 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve kuvvet çalışması yapan oyuncular, ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın ardından ise antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Robin van Persie, Fernandao, Alper Potuk ve Salih Uçan da takımdan ayrı kuvvet çalışması yaptı.



Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek. - Zce