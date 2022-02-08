Fenerbahçe kupaya veda etti

Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Müsabakada pozisyon bulmakta zorluk çeken sarı-lacivertliler, 90+3. dakikada eski futbolcusu Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 mağlup olarak kupadan elendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor