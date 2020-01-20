Fenerbahçe, kupadaki Hes Kablo Kayserispor maçına hazır

20.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:58

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında yarın Ülker Stadı'nda Kayseri temsilcisini konuk edecek. Maç saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: AA