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Fenerbahçe kupada yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında GMG Kırklarelispor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, adını yarı finale yazdırdı.

11.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:32
Fenerbahçe kupada yarı finalde

Ziraat çeyrek final maçında sahasında GMG Kırklarelispor'u 1-0'lık skorla mağlup eden , adını yarı finale yazdırdı.


Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor'u konuk etti. İlk maçı geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, mücadelenin 50. dakikasında Mevlüt Erdinç'in golüyle rakibini 1-0 geçti ve adını yarı finale yazdırdı.


Fenerbahçe, kupanın yarı final mücadelesinde, BŞB Erzurumspor - Trabzonspor turunun galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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