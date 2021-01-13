Fenerbahçe, kupada Kasımpaşa'yı konuk edecek
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Fenerbahçe, kupada Kasımpaşa'yı konuk edecek

13.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:32
Fenerbahçe, kupada Kasımpaşa'yı konuk edecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci ve Jose Sosa, karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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