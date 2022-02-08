Fenerbahçe kupada elendi mi? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? FB bir üst tura çıkamadı mı?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçı Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynandı. Fenerbahçe 1-0 yenildi. Bunun ardından futbol severler, Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? FB bir üst tura çıkamadı mı? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...
FB elendi mi? FB Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? Fenerbahçe yenildi mi? Fenerbahçe kaç kaç yenildi? Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? FB bir üst tura çıkamadı mı? Ayrıntılar sizlerle...
Maç 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile tamamlandı.
Maç 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Maçta atılan goller şöyle:
Kayserispor'un golleri :
- 90+4. dakika : Ramazan Civelek
Fenerbahçe bugün oynanan maçta Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Maçta Kayserspor'un son dakika golü ile Fenerbahçe kupaya veda etmiş oldu. Çeyrek finale yükselen takım Kayserispor oldu.
Haberler.com - Gündem