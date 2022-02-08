Fenerbahçe kupada elendi mi? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? FB bir üst tura çıkamadı mı?

FB elendi mi? FB Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? Fenerbahçe yenildi mi? Fenerbahçe kaç kaç yenildi? Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? FB bir üst tura çıkamadı mı? Ayrıntılar sizlerle...

FENERBAHÇE - YUKATEL KAYSERİSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

FENERBAHÇE - YUKATEL KAYSERİSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maç 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Maçta atılan goller şöyle:

Kayserispor'un golleri :

90+4. dakika : Ramazan Civelek

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Fenerbahçe bugün oynanan maçta Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Maçta Kayserspor'un son dakika golü ile Fenerbahçe kupaya veda etmiş oldu. Çeyrek finale yükselen takım Kayserispor oldu.

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