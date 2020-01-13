Fenerbahçe kupa maçı için Kayseri'ye geldi

13.01.2020 20:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:42

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın HES Kablo Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Kafileyi taşıyan özel uçakla Kayseri Havalimanı'na inen sarı-lacivertliler burada taraftarların ilgisi ve sevgi gösterileri ile karşılandı. Takım otobüsüne binene kadar devam eden sevgi gösterilerinin ardından Fenerbahçe kafilesi, takım otobüsüne binerek, konaklayacakları otele doğru hareket etti.

Kaynak: DHA

HES Kablo Kayserispor Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma yarın saat 20.30'da başlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fenerbahçe kafilesinin karşılanmasıGenel detaylar