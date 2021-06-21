Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda 29 bin 9 kişi oy kullanabilecek

Fenerbahçe Kulübünde 25-26 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul toplantısında 29 bin 9 üye ile delege oy kullanabilecek.

Fenerbahçe Kulübünde 25-26 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul toplantısında 29 bin 9 üye ile delege oy kullanabilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlendi. Buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin geleceğini belirleyecek, kulübün 3 yılına yön verecek kongreye katılımın önemli olduğuna değinilerek oy hakkı olan üyeler ile delegeler genel kurula davet edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay