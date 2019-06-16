Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Ali Koç (1) - İSTANBUL
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Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Ali Koç (1) - İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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