Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Ali Koç (1) - İSTANBUL
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşma yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşma yaptı.
Kaynak: AA
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