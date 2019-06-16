Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu
Fenerbahçe Kulübünün 2019 bütçesi kabul edildi.
Fenerbahçe Kulübünün 2019 bütçesi kabul edildi.
Sarı-lacivertli kulübün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı mali genel kurulunda 2019 bütçesi de üyelerin oylarına sunuldu.
Fenerbahçe Kulübünün 2019'daki gelirleri 1 milyar 472 milyon lira olarak kabul edilirken, giderleri ise 1 milyar 585 milyon lira olarak onaylandı.
Kulübün dönem zararı ise 794 milyon lira olarak belirlendi.
Kaynak: AA
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