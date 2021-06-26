Fenerbahçe Kulübünün kongresi - Oy verme işlemi sona erdi

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarıyla son buldu.

Oy kullanma süresinin dolmasının ardından sandıklar, görevliler tarafından açıldı. Burada 38 sandığa atılan oylar, tek tek sayılarak tasnif edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan