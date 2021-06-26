Fenerbahçe Kulübünün kongresi - Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi (4)
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Fenerbahçe Kulübünün kongresi - Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi (4)

Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Güncel

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda, 6 bin 682 oyun 6 bin 459'unu alan tek aday Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi.

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda, 6 bin 682 oyun 6 bin 459'unu alan tek aday Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede 38 sandıkta oy sayım işlemi tamamlandı. Genel kurulda aidatını yatıran 29 bin 9 üyeden 6 bin 682'si oy kullandı.

Oyların 6 bin 459'unu alarak yeniden başkan seçilen Ali Koç, 3 yıl daha bu görevi üstlenecek.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

Fenerbahçe Kulübünün kongresi - Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi (4)
Fenerbahçe Kulübünün kongresi - Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi (4)
Fenerbahçe Kulübünün kongresi - Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi (4)
Fenerbahçe Kulübünün kongresi - Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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