Fenerbahçe Kulübünün kadın yöneticileri, Bakan Derya Yanık'ı ziyaret etti - Haberler

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Fenerbahçe Kulübünün kadın yöneticileri, Bakan Derya Yanık'ı ziyaret etti

AA - Ercan Doğan - Güncel
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Fenerbahçe Kulübünün kadın yöneticileri, Bakan Derya Yanık'ı ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Nüket Küçükel Ezberci ve Selma Altay Rodopman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ziyaret etti.

Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Nüket Küçükel Ezberci ve Selma Altay Rodopman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bakanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette kadınlar ve kız çocuklarının sporda daha aktif rol almasının sağlanması, sporun yaygınlaştırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

AA / Ercan Doğan - Güncel

Derya Yanık, Fenerbahçe, Altay, Güncel, Haberler

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