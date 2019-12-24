Fenerbahçe Kulübünden TFF'ye çağrı Açıklaması

24.12.2019 20:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:26

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sezon başından itibaren oynanan tüm maçların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıklamasını talep etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübünün, derbinin ardından gerek yöneticileri gerekse de saygıdeğer başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin her fırsatta şeffaf bir futbol ortamı çağrısında bulunduğu vurgulanırken, açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her fırsatta, 'Her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu, imtiyazsız, şeffaf bir futbol ortamı' çağrısı yapmaktadır. Bu noktada değerli rakibimiz Beşiktaş'ın bugün TFF'ye yaptığı, derbi maçın VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine, biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının değil, 2019-2020 sezonunun 1. haftasından itibaren, geride kalan tüm haftalardaki maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz."

Kaynak: AA