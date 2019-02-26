Fenerbahçe Kulübünden Taraftarına Teşekkür

Fenerbahçe Kulübünden Taraftarına Teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, dün Vodafone Park'ta takımını yalnız bırakmayan taraftarına teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübünden Taraftarına Teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, dün Vodafone Park'ta takımını yalnız bırakmayan taraftarına teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulüp, dün Vodafone Park'ta oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız yalnız bırakmayan taraftarına teşekkür etti. Fenerbahçe'nin internet sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam, Vodafone Park'ta oynadığımız derbi karşılaşmasında; maç içinde skor ne olursa olsun Çubuklu formayı sonuna kadar büyük bir inançla desteklemeye devam eden, özellikle maçın ikinci yarısında tribünde tarih yazarak maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesinde büyük pay sahibi olan, takımımıza deplasmanı unutturup adeta 'Kadıköy' gibi hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz."

(İHA)

Kaynak: İHA
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