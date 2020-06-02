Fenerbahçe Kulübünden Siirt'te şehit olan askerler için taziye mesajı
Fenerbahçe Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
02.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:31
Fenerbahçe Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.
Kaynak: AA