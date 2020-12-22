Fenerbahçe Kulübünden Özkan Sümer için başsağlığı mesajı
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Fenerbahçe Kulübünden Özkan Sümer için başsağlığı mesajı

22.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:44
Fenerbahçe Kulübünden Özkan Sümer için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk futbolu ve Trabzonspor Kulübü'nün simge isimlerinden olan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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