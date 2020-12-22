Fenerbahçe Kulübünden Özkan Sümer için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk futbolu ve Trabzonspor Kulübü'nün simge isimlerinden olan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük