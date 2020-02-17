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Fenerbahçe Kulübünden başkan yardımcısı Burhan Karaçam ile ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü, başkan yardımcısı Burhan Karaçam'ın görevinden istifa ettiğine dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

17.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:50
Fenerbahçe Kulübünden başkan yardımcısı Burhan Karaçam ile ilgili açıklama

Kulübü, başkan yardımcısı 'ın görevinden istifa ettiğine dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bir internet sitesinde, başkan yardımcımız Sayın Burhan Karaçam'ın görevinden istifa ettiğine dair bir yer almıştır. Bu haber, tamamen gerçek dışıdır." denildi.

Fenerbahçe'nin saha içinde ve dışında ciddi mücadele verdiğinin belirtildiği açıklamada, taraftardan asılsız haberlere itibar edilmemesi rica edildi.

Kaynak: AA
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