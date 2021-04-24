Fenerbahçe Kulübünde Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen nisan ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen nisan ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe'de kendisinden önce yüksek divan kurulu başkanlığı yapan isimleri dönem dönem anarak sözlerine başladı.

Söz konusu görevde 6. kişi olduğunu hatırlatan Küçük, şartlar normale döndüğünde yapılacak seçimde yeniden aday olmak istediğini açıkladı.

Nisan ayında Fenerbahçe'nin başına gelen kurşunlanma olayını unutmadıklarını ve bunun tespitinin yapılamayışının Fenerbahçelileri üzdüğünü anlatan Küçük, "Yüksel Günay'ın vefatıyla birlikte 6. kişi olarak ben 2014 yılından itibaren 7 senedir yüksek divan kurulu başkanlığını şan, şeref ve gururla ifa ettim. Gelecek zaman içinde her şey normale döndükten sonra yapılacak yeni seçimde Allah sağlık verirse yeniden bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantı, Fenerbahçe TV ile Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayımlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür