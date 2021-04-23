Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
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Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak. Toplantı, FB TV ile kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanacak.

Kulübün tüzüğü uyarınca bu toplantıda yapılması gereken yüksek divan kurulu başkanlık seçimi de koronavirüs salgını kapsamında alınan idari kararlar nedeniyle gelecek yıla ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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