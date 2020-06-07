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Fenerbahçe Kulübünde Nihat Özdemir'in açıklamalarına tepkiler sürüyor Açıklaması

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamaların ardından Özdemir'den camia olarak bir düzeltme beklendiği ama bunun gerçekleşmediği belirtilerek, "2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla,...

Fenerbahçe Kulübünde Nihat Özdemir'in açıklamalarına tepkiler sürüyor Açıklaması
07.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:43

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamaların ardından Özdemir'den camia olarak bir düzeltme beklendiği ama bunun gerçekleşmediği belirtilerek, "2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla, taraftarıyla, camiasıyla Fenerbahçe Kulübüdür." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, camiada ve toplumda infial yaratan açıklamalarının ardından Özdemir'in 24 saatte kamuoyuna bir demeç vererek veya kulübün yönetim kuruluna ulaşarak ifadelerinde bir düzeltme ihtiyacı duymadığı aktarılarak, "Kulübümüz ve başkan vekilimizin açıklamalarının ardından ise TFF Başkanı kimliği ile büyük bir hadsizlik yaptığı ve içindeki gerçek niyeti dışarı yansıttığı konular dışında, 7'den 70'e 'Fenerbahçeliyim' diyen herkesin kırmızı çizgisi olan 2010-2011 sezonu şampiyonluğumuz hakkında ne söylediği belli olmayan, netlikten ve sarihlikten uzak açıklamalar gerçekleştirmiştir." görüşlerine yer verildi.

Özdemir'in açıklamalarının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, kendisine 2010-2011 sezonu şampiyonluğu hakkında tartışma yaratan açıklamalarını netleştirip bitirmesi için çok basit ve yalın bir soru yöneltildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak söz konusu Fenerbahçe aleyhine tartışma yaratacak demeçler vermek olunca her an her tür yayına bağlanabilen, küçük, büyük demeden her kuruma demeç verebilen Nihat Özdemir, başkanımızın ve akabinde tüm camiamızın toplu halde yönelttiği son derece net olan ve tüm tartışmalara nokta koyacak tek bir soruya aradan geçen 2 günde cevap vermemiş, aksine top çevirme çabalarına hızla devam ederek kendine yakın medya kuruluşları ve mensupları üzerinden aklama operasyonu yürütmeye çalışmıştır.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü olarak, ısrarla yanıtlamaktan kaçtığınız sorunun cevabını aklınızın her köşesine iyice kazımak isteriz ki; 2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla, taraftarıyla, camiasıyla Fenerbahçe Kulübüdür."

"2010-2011 sezonu şampiyonluğumuz tarihimizin en anlamlı şampiyonluğudur" vurgusu yapılan açıklamada, "FETÖ dahil hiçbir güç tarihe yazılmış bu gerçeği değiştiremeyecek, o kupa ilelebet Şanlı Fenerbahçe tarihini anlatan müzemizde sergilenmeye devam edecektir! Bu vesileyle, Özdemir'in perşembe akşamı yaptığı açıklamalardan beri, Fenerbahçe'lerine sonsuz bir aidiyet ile sahip çıkarak tepkilerini büyük bir güçle ortaya koyan, ilk dakikadan itibaren sessiz kalmayarak kulüplerine, camialarına tıpkı 3 Temmuz 2011'in ilk günü gibi kalkan olan, 3 Temmuz 2011'deki duruşu ne ise bugün de tam o noktada olan tüm taraftarlarımıza, kongre üyelerimize, derneklerimize şükranlarımızı sunarız. Siz varken Fenerbahçe yıkılmaz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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