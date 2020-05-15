Fenerbahçe kulübün başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online" olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online" olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşından dolayı sokağa çıkma yasağı bulunan 77 yaşındaki Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, toplantıyı evinden yönetti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ise Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nden toplantıya katıldı. Koç ve yöneticiler, sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu.

Toplantı, FBTV ve kulübün YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.

Kaynak: AA