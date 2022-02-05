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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı

AA, Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün dernek ile bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam borç ve yükümlülüklerinin 5 milyar 977 milyon lira olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün dernek ile bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam borç ve yükümlülüklerinin 5 milyar 977 milyon lira olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu raporunu okuyan Vodina, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 5 milyar 977 milyon liradır. Bu tutar 30 Eylül 2021 tarihli Merkez Bankası kuruyla 580 milyon avro etmektedir."

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AA / Emre Doğan - Spor

Faruk Ilgaz Tesisleri, Fenerbahçe, Eylül, Borç, Spor, Haber

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