Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başladı

Vefa Küçük: Ben bir adamım ama birinin adamı değilim, Fenerbahçe'nin adamıyım

"Üzerine vazife olmayan insanların bizleri kötülediklerini görüyoruz"

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük, YDK üyeleri ve misafirler katıldı. Yoğun katılımın yaşandığı divan kurulu toplantısının açılış konuşmasını yapan YDK Başkanı Vefa Küçük, "Geçen nisanda yapılması gereken YDK seçimi bu senenin nisanına ertelenmişti. Gönül isterdi ki Covid olmadan yapılsaydı. Kısıtlama olmazsa yeniden nisan ayında yeni divan heyeti seçilecek. Ben dahil 3 kişi adaylıklarını açıkladılar, hayırlı olsun, kendilerine başarılar diliyorum. Geçen nisan ayında zamanında yapılsaydı ben öncesinde görevi bırakmayı düşünmüştüm. Ben yeniden aday olacağıma dair bir çalışma yapmadım. Her zaman da beyan ettim 'Ne zaman yapılırsa ben varım' dedim. Ben varım derken benimle görev yapacak 4 arkadaşım da heyet olarak var. 2021 nisan ayı öncesinde başlayan bir karalama kampanyası var ve ben rahatsızlık duyuyorum. Benim sanki hakkım değilmiş gibi bana ve arkadaşlarıma yönelik sözler duyuyoruz. Üzerine vazife olmayan insanların bizleri kötülediklerini görüyoruz. Ben 2014 yılından bu yana 8 senedir bu şerefli görevi sizlerin oylarıyla seçilip yapıyorum. 2014 yılından Yüksel Günay'ın vefat etmesinin ardından yerine ben seçildim. 2018 yılında bir arkadaşla yarış yaptık. Öncesinde Ali Koç kulübe başkan olmayı ilan edip çalışmaya başlamıştı. Aziz Yıldırım'ın bilgisi ile Ali Koç ve Semih Özsoy ile birkaç kez bir araya geldim. Bu birliktelikte Ali Koç, 'Divan başkanlığına devam etmeyi düşünüyor musunuz' dedi. Ben de 'Evet düşünüyorum' dedim. Ali Koç da Semih Özsoy'a 'Aday çıkarmayalım, destek olalım' dedi. Bu nisan ayında önemli bir nedenle toplantı ertelenmezse nöbet değişimi ve yeniden sandığa gitme gerçekleşecek. Benim için Ali Koç'un adamı diyorlar. 'Ali Koç'un adamı Vefa Küçük'ü bir devirelim, sıra gelince de Ali Koç ile hesaplaşalım' diyorlar. Ali Koç yokken de Aziz Yıldırım'ın adamı dediler. Evet ben bir adamım ama birinin adamı değilim, Fenerbahçe'nin adamıyım. Ne uçağına ne yatına ne teknesine ne kayığına ne de takasına bindim. Ben asırlık Fenerbahçe çınarının altında kendimi korumaya aldım. Oy verenleri başımda taşır, vermeyenlere saygımı gösteririm" dedi.

Öte yandan Vefa Küçük, Samsun'da Atatürk heykeline yapılan saldırı ile ilgili olarak ise şunları dile getirdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli bugüne kadar indirilmemiştir bugünden sonra da indirilmeyecektir. Atatürk bizim baş tacımızdır."