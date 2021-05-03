Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ten 114. yıl mesajı Açıklaması
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ten 114. yıl mesajı Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ten 114. yıl mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe, 114. kuruluş yılını kutluyor.

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe, 114. kuruluş yılını kutluyor.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, AA muhabirine kulübün kuruluşuna ilişkin verdiği mesajda, "Fenerbahçe Kulübünün kuruluş yılları, 1899 yılında Siyah Çoraplılar adıyla bir araya gelen ve daha sonra 1902 yılında Kadıköy Futbol Kulübünü kuran Moda ve Kadıköy'deki gençlerin o zamanın saltanat döneminde kapatılan bu iki girişiminden sonra Fenerbahçe Spor Kulübü adıyla 1907 yılında kurdukları spor kulübü 1908 yılında dernekleşen ilk spor kulübü olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kulübün resmi kuruluşundan önceki renklerinin sarı-beyaz olduğunu hatırlatan Küçük, şunları kaydetti:

"Moda'da yer olan St.Joseph okulunda okuyan Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Türkçe öğretmeni Enver Yetiker ile bir araya gelerek başka arkadaşların da katılımı ile Fenerbahçe Spor Kulübünü kurdular. Kulübümüzün ilk Başkanı Ziya Songülen, Sekreteri Ayetullah Bey, Umumi Kaptan ve Muhasibi Necip Okaner oldu. Fenerbahçe'nin resmi kuruluşundan önceki renkleri sarı-beyazdı. Sonradan, şimdiki gibi sarı-lacivert oldu. Fenerbahçe'nin ilk rozeti eski harfli, futbolcu Hikmet Topuz tarafından çizilmiş ve Eski Başkanlardan Tevfik Taşçı Manchester'da yaptırmıştır. 1929 yılında rozet Türkçe olmuştur. Fenerbahçeli sporcular ve yöneticilerden bazıları Çanakkale Savaşları'na ve Kurtuluş Savaşı'na katılmışlar, bir kısmı şehit olmuşlardır. Fenerbahçe Kulübü mensupları Kurtuluş mücadelesinde Anadolu'ya askeri cephane ve mühimmat sevk etmiştir."

Zamanın otoritelerinin birkaç defa kulübü kapattığını ve zamanın başkanı Sabri Toprak'ın Malta'ya sürgüne gönderildiğini ifade eden Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 Mayıs 1918 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk yakın arkadaşı ve evinde kaldığı Başkanımız Sabri Toprak'la beraber kulübümüzü ziyaret etmiştir. Hatıra Defterine kendi elleriyle eski Türkçe şu veciz cümleleri yazmıştır. 'Fenerbahçe Kulübünün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş bulunan asarı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim.' Her yıl 3 Mayıs hem kulübümüzün kuruluş hem de Büyük Atatürk'ün ziyaret günü olarak anılır. Bu 3 Mayıs'ta da kurucularımızı ve Ata'mızı sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. İyi ki var Fenerbahçe, camiasıyla, tarihiyle ve değerleriyle sonsuza dek yaşasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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