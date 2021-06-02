Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sipahioğlu: "Fenerbahçe Öznur Kablo olarak tüm transferlerimizi tamamladık"
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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sipahioğlu: "Fenerbahçe Öznur Kablo olarak tüm transferlerimizi tamamladık"

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sipahioğlu: 'Fenerbahçe Öznur Kablo olarak tüm transferlerimizi tamamladık'
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nın gelecek sezonki kadrosunu kurduklarını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nın gelecek sezonki kadrosunu kurduklarını söyledi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Sipahioğlu, "Fenerbahçe Öznur Kablo olarak 2021-2022 sezonu takım kadromuzu ve tüm transferlerimizi tamamladık. Hocamız ve takım menajerimiz ile koordineli bir şekilde süreci ilerlettik. Başkanımız da bizzat tüm transferleri takip etti ve gerektiğinde devreye girdi." ifadelerini kullandı.

Bazı resmi işlemlerin tamamlanmasını beklediklerini dile getiren Sipahioğlu, "Sanıyorum 1-2 hafta içerisinde onlar da hallolur. Kulübümüz de genel kurulumuz sonrası kadın basketbol takımımızın yeni sezon kadrosu hakkında açıklamaları yapar. Kadromuzda 4'ü Türk olmak üzere 10 oyuncu yer alacak. Ayrıca altyapımızdan da 2 oyuncu şans bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe doğrultusunda bazı isimlerle yollarını ayırdıklarını ve duygusal davranmadıklarını kaydeden Sipahioğlu, şu görüşlerini aktardı:

"Belki ocak ayında 1-2 takviye veya değişiklik gerçekleştirilebilir. Bunun için de gerekli manevra alanlarını şimdiden planlayarak yaratmış durumdayız. Bu sezon tarihimizde ikinci defa Türkiye Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlamayı başarmış, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final'de sezonun şampiyonu Ekaterinburg'a sadece 4 sayı ile elenerek 3. olmuştuk. Hocamız Victor Lapena ile de 2 sezon daha sözleşmemiz var. Kendisinin önderliğinde önümüzdeki sezon, bu sezondan daha başarılı sonuçlar alınacağına inancımız tam. Önümüzdeki sezon için oyuncu maaş bütçemiz olan 1.5 milyon doları en efektif şekilde kullanarak, kadromuzun genelini koruyup, gerekli gördüğümüz pozisyonlarda da yaptığımız değişikliklerle daha güçlü bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sipahioğlu: "Fenerbahçe Öznur Kablo olarak tüm transferlerimizi tamamladık" - Haberler Spor
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