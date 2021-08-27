Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, UEFA Avrupa Ligi kurasından memnun Açıklaması

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile mücadele edecek Fenerbahçe'de kulüp yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, gruptan çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile mücadele edecek Fenerbahçe'de kulüp yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, gruptan çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Selahattin Baki, "Rakiplerimiz güçlü. Hepsine saygı duyuyoruz. Saygı duymakla beraber hiçbirinden çekinmiyoruz. Oturmaya devam eden oyunumuzla o gruptan çıkacağımızı umut ediyoruz. Zaten bu inançla yola çıkıyoruz. Fenerbahçe'miz için, Türk futbolu için hayırlı olsun. Kağıt üzerinde güzel bir grup. Artık bundan sonrası futbolcularda." ifadelerini kullandı.

Baki, Portekizli teknik direktörleri Vitor Pereira'nın, rakiplerinden Olympiakos'un eski çalıştırıcısı olduğunu hatırlatarak, "Hocamızın orada kazanmış olduğu 2 kupa var. Onun için de ilginç. Artık Fenerbahçe çatısı altında olduğu için bu sefer Fenerbahçe'yle başarılar elde etmek istiyor. Orada 2 kupası var, şu anda burada yok. Kader ağlarını örüyor onun için. Artık burada kupa kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında HJK Helsinki'yi 5-2 mağlup ettikleri maça da değinen Baki, "Rakibimiz kağıt üzerinde çok güçlü görünmeyebilir ama bize göre çok daha hazır, çok daha resmi maç oynamış, kaliteli, fizikli bir takımdı. Hocamızın özellikle gençlere şans vermesi, hepimizin yıllardır beklediği bir görüntüydü. Gruplara kaldık. Çok mutluyuz. İki sene sonra tekrar Avrupa sahnesindeyiz." şeklinde görüş belirtti.

Baki, farklı galibiyetin takıma moral verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Altyapıdan gençlerimizin oynaması, bütün camiaya moral, motivasyon sağladı. Bunu bekliyorduk. Bence artık yavaş yavaş özlenen Fenerbahçe ortaya çıkmaya başladı. Başkanımızın da söylediği gibi son rötuşları da yaptıktan sonra inşallah herkesi mutlu edecek bir takım ortaya çıkacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever