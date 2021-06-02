Fenerbahçe Kulübü yeni seçim tarihini açıkladı
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Fenerbahçe Kulübü yeni seçim tarihini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü yeni seçim tarihini açıkladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurulunun çoğunluğa bakılmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurulunun çoğunluğa bakılmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ilki 5-6, ikincisi 12-13 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun, İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle bu tarihlerde yapılamayacağı belirtildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine tüzüğümüzün 21(5) maddesi hükmüne uygun olarak kulübümüz olağan seçimli genel kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere, 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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