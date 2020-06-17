Fenerbahçe Kulübü ve başkanı Ali Koç PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ve başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ve başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün ve başkan Ali Koç'un FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi. Kaynak: AA