Fenerbahçe Kulübü: TFF'nin liglerin devamı, iptali, tescili şeklindeki tüm kararlarına saygılı...

Fenerbahçe Kulübü, Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Ligin başlama tarihi ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerine görüşlerini paylaştı. Sarı-lacivertli kulüp, "Devletimizin ve Türkiye Futbol Federasyonumuzun Liglerimizin durumu ile ilgili verebileceği; liglerin devamı, iptali, tescili şeklindeki tüm kararlara Fenerbahçe Spor Kulübü olarak saygılı olacağımızın bilinmesini isteriz" derken, "Kupa maçları lig öncesi veya sonrasına kaydırılmamalı, kupa maçları daha önce açıklandığı şekliyle fikstüre uygun bir şekilde oynanmalıdır. Takvimde yapılacak herhangi bir sapmaya kesinlikle karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in Süper Ligin başlama tarihiyle ilgili dün yapmış olduğu açıklamalar üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü olarak mevcut durum hakkındaki görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.Görüşlerimizi paylaşmadan önce, sürecin en başından itibaren dile getirdiğimiz gibi; insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu, tüm adımların da bu bilinçle atılması gerektiğini düşündüğümüzü bir kez daha vurgularken, tüm dünya ile beraber ülkemizin yaşadığı bu zorlu süreç ve sınavda, liglerin gidişatı ve durumu hakkında verilecek her karara saygı duyacağımızı en baştan belirtmek isteriz.Bilindiği üzere, devletimizin ilgili kurumlarıyla hazırladığı normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunan, sürecin en başından itibaren gelişmeleri takip ederek adımlar atan Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün açıkladığı karara göre liglerin başlama tarihi 12 Haziran 2020 olarak düşünülmektedir.İçinde bulunduğumuz durumda, liglerin devam ettirilme çabasını anlamakla beraber, hiç istemesek de yaşanması ve önümüze çıkması muhtemel sorunlar hakkında şimdiden bir yol haritası belirlenmesi gerektiği çok açıktır.Müsabaka oynanırken ya da antrenman süreçlerinde zincirleme şekilde bulaşı riski bulunmaktadır. Herhangi bir vaka ile henüz karşılaşılmadan, olası tüm kararların bugünden kamuoyu ile paylaşılması ve yol haritasının açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir.Bu noktada, ligler başladıktan sonra yaşanması ihtimal dahilinde olan bazı konular hakkında tüm spor dünyasının ve kamuoyunun TFF yetkililerinden tatminkar cevaplar beklediği bazı sorular şu şekildedir: -Liglerimizin başladığı hafta itibariyle bir oyuncu, antrenör ya da takım idari kadrosuna dahil olan bir kişide virüse rastlanması halinde atılacak adımlar nasıl olacaktır? Bu bağlamda;-Herhangi bir şekilde virüs ile enfekte olmuş sporcunun takımı ve o takımın son iki haftada oynadığı tüm rakipleri 14 günlük karantina sürecine dahil olacaklar mıdır? -Bu süreçte ilgili takımların oynayacağı müsabakaların akibeti ne olacaktır? -Tüm bunların yanı sıra, maçların oynanmaya başladığı hafta itibariyle bir sporcu ya da spor adamının virüs ile enfekte olması halinde belki de kariyerini etkileyecek düzeyde kalıcı hasar ile karşı karşıya kalma ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir durumun hukuki sorumluluğu hangi kurum ve kişilerde olacaktır?-Ligler tekrar başlamadan önce, böyle bir durumun hukuki sorumluluğunun, hangi kurum ve/veya kişilerde olacağı netleştirilmelidir.Spor dünyası ve kamuoyunun Federasyonumuzdan cevap beklediği bu soruların yanında, görüşümüzü paylaşmak istediğimiz bir diğer konu da Ziraat Türkiye Kupası'nın olası oynanma tarihleri hakkındadır.Sayın Federasyon Başkanının dünkü basın toplantısında "Tarih konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bununla ilgili kararlar alıp açıklayacağız." şeklinde görüş belirttiği Türkiye Kupası maçları, ligin formatına ve takvimine eş olarak kaldığı yerden başlamalı ve maçlar ana takvimdeki ilgili lig maçları arasında oynatılarak sonuçlar belirlenmelidir.Kupa maçları lig öncesi veya sonrasına kaydırılmamalı, kupa maçları daha önce açıklandığı şekliyle fikstüre uygun bir şekilde oynanmalıdır.Takvimde yapılacak herhangi bir sapmaya kesinlikle karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz.Takımımız, futbol sezonumuzun devamı hakkında cevap bekleyen tüm sorulara rağmen 4 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Samandıra Can Bartu Tesislerimizde koronavirüs kurallarına uygun şekilde gruplar halinde hazırlıklarına başlamıştır.11 Mayıs 2020 itibariyle de kademeli olarak arttırılacak futbolcu sayısının ardından da takım olarak çalışmalarını gerçekleştirmeye devam edecektir.Devletimizin tüm kurumlarıyla ve Sağlık Bakanlığımız nezdinde tüm sağlık çalışanlarımızın eşsiz emekleriyle salgın ülkemizde kontrol altında tutulmakta; bu kritik süreç olabilecek en az zararla yürütülmektedir.Ancak yine Sağlık Bakanımızın her fırsatta vurguladığı gibi koronavirüs hala çok ciddi bir tehlike olarak gündemimizde yer almakta; günlük yeni vaka sayımız halen 2000'li rakamlarda seyretmektedir. Ulusça, tedbirleri elden bırakmadan, rehavete kapılmadan, kaçınılmaz bir gerçek olan bu virüsle, 'önce insan sağlığı' diyerek mücadeleye devam etmeliyiz.Bu noktada, insan hayatını riske atan bu virüs karşısında önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmeler doğrultusunda devletimizin ve Türkiye Futbol Federasyonumuzun Liglerimizin durumu ile ilgili verebileceği; liglerin devamı, iptali, tescili şeklindeki tüm kararlara Fenerbahçe Spor Kulübü olarak saygılı olacağımızın bilinmesini isteriz.

Bu vesileyle, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor; bu salgın karşısında mücadele veren devletimize, sağlık bakanlığımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza, halkımız evlerinde iken tüm risklere rağmen çalışmalarını sürdüren tüm meslek gruplarının temsilcilerine de şükran ve minnetlerimizi iletiyoruz."

