Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takım teknik direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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