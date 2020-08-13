Fenerbahçe Kulübü, Süleyman Seba'yı andı
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
13.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:45
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Kaynak: AA