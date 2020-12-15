Fenerbahçe Kulübü, stadyum ve müze ziyaretlerini durdurdu
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Fenerbahçe Kulübü, stadyum ve müze ziyaretlerini durdurdu

15.12.2020 23:37 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:40
Fenerbahçe Kulübü, stadyum ve müze ziyaretlerini durdurdu

Fenerbahçe Kulübü, stadyum ve müze turlarının 31 Ocak'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, stadyum ve müze turlarının 31 Ocak'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Efsanesi stadyum ve müze turları, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 31 Ocak 2021 tarihine kadar ziyarete kapatılmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 23:40:31. #1.15#
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