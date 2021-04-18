Fenerbahçe Kulübü, Serkan Acar'ı andı
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Fenerbahçe Kulübü, Serkan Acar'ı andı

Fenerbahçe Kulübü, Serkan Acar'ı andı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, unutulmaz futbolcularından Serkan Acar'ın 8. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

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Fenerbahçe Kulübü, unutulmaz futbolcularından Serkan Acar'ın 8. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Uzun yıllar kulübümüze hizmet etmiş ve adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş, eski milli futbolcularımızdan kulüp eski genel müdürümüz Serkan Acar'ı ölümünün 8. yıl dönümünde, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 17 yaşında A takımla maça çıkan Serkan Acar, kaptanlık da yaptığı sarı-lacivertli takımda 300'e yakın lig müsabakasında forma giydi.

Sarı-lacivertli takımla 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975 ve 1977-1978 sezonlarında lig, 1967-1968 ile 1973-1974 sezonlarında da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Serkan Acar, 50 yıla yakın içinde yer aldığı Fenerbahçe Kulübünde futbolculuğun ardından menajerlik, kulüp müdürlüğü ve idari koordinatörlük görevleri üstlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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