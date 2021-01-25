Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil transferinin maliyetini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil transferinin maliyetini açıkladı

25.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:06
Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil transferinin maliyetini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil'e toplamda 9 milyon avro yıllık ücret ödeyecek.

Fenerbahçe Kulübü, 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil'e toplamda 9 milyon avro yıllık ücret ödeyecek.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Mesut Özil transferinin maddi boyutu konusunda bilgi verildi.

Mesut'un sözleşmesini feshettiği İngiltere'nin Arsenal Kulübüne herhangi bir transfer bedelinin ödenmeyeceği bildirildi. Sportif sonuçlara bağlı olarak en fazla 1 milyon 750 bin avro ödemesi yapılacağı kaydedildi.

Bu sezonun ikinci yarısı için herhangi bir para almayacak 32 yaşındaki futbolcuya 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üçer milyon avro garanti ücret ve toplamda 550 bin avro imza parası ödeneceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Sezen Aksu Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Ersun Yanal Ali Şansalan
Tüm Haberler Rus Türk Aralık Nijerya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil transferinin maliyetini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 16:11:12. #1.15#
title