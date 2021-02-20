Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı
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Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı

20.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:20
Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Emin Cankurtaran'ın vefatının 12. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Emin Cankurtaran'ın vefatının 12. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş eski başkanlarımızdan Mehmet Emin Cankurtaran'ı vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Malatya'da 1 Temmuz 1930'da dünyaya gelen Mehmet Emin Cankurtaran, Fenerbahçe Kulübünde 1974-1976 yıllarında başkanlık görevi yürüttü. Sarı-lacivertliler, Cankurtaran döneminde 1974-1975 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Didi yönetiminde futbolda şampiyon oldu.

Mehmet Emin Cankurtaran, 20 Şubat 2009'da 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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