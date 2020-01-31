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Fenerbahçe Kulübü, kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı.

31.01.2020 23:26 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:26
Fenerbahçe Kulübü, kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı

, ara transfer döneminde kiralanan ve transfer olan futbolcuları açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Genç oyuncularımızdan Akbulut TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'a, Okan Turp TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a 2019-2020 sezonunun sonuna kadar, Barış Alıcı ise Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo'ya 1,5 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncularımızdan Yusuf Mert Tunç Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim SC'ye, Abdullah Yiğiter ise TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a geri alma opsiyonuyla transfer olmuştur." denildi.

Kaynak: AA
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