Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: "Medipol Başakşehir kulübü son derece profesyonelce davrandı"
02.02.2021 18:54 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:03
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları HATAY - Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları
HATAY - Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi. Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu