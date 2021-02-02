Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: "Medipol Başakşehir kulübü son derece profesyonelce davrandı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: "Medipol Başakşehir kulübü son derece profesyonelce davrandı"

02.02.2021 18:54 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:03

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları HATAY - Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları

HATAY - Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi. Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: 'Medipol Başakşehir kulübü son derece profesyonelce davrandı'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: 'Medipol Başakşehir kulübü son derece profesyonelce davrandı'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: 'Medipol Başakşehir kulübü son derece profesyonelce davrandı'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: 'Medipol Başakşehir kulübü son derece profesyonelce davrandı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Guy Ritchie İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Hakan Kutlu Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: "Medipol Başakşehir kulübü son derece profesyonelce davrandı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 19:03:35. #1.16#
title