Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve kaptan Emre Belözoğlu'ndan destek çağrısı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen zorlu süreçte devlete destek olma çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen zorlu süreçte devlete destek olma çağrısında bulundu.

Kulüp televizyonunda yayımlanan programda Başkan Koç, koronavirüs ile milletçe topyekün bir mücadele verildiğini belirterek, "Dünya tarihinde bu gibi yıkıcı salgınlar daha evvel birkaç kez yaşandı. Ancak bu derece küresel olan ve bu kadar hızlı yaşanan bir salgını ise ilk defa tecrübe ediyoruz. Hepimizin şu an mücadele ettiği bu virüsün çok ürkütücü sağlık boyutu olmakla beraber aynı zamanda süre zarfında ve sonrasında da olumsuz ekonomik etkileri de olacaktır. Bugünler tabii ki geçecektir, hep beraber bugünleri arkamızda bırakacağız. Önemli olan ne kadar bir sürede ve bu süre zarfında da esas önemli olan hep beraber neler yapabileceğimizdir." ifadelerini kullandı.

"Devletimize destek olmanın zamanı"

"Şimdi ülke olarak topyekun, omuz omuza mücadele etme zamanı." sözlerini kullanan Ali Koç, şöyle konuştu:

"Zaten milletçe genlerimizde olan birlik ve beraberlik, toplumsal dayanışma kültürünü, 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz' ruhuyla en üst seviyeye çıkarmak ve en üst seviyeye çıkararak da devletimize destek olmanın zamanı. İmkanı olanların, ihtiyacı olanlar için harekete geçmesinin de zamanı. Kısacası dayanışma ruhu, dayanışma kültürü içinde topyekun mücadele vermenin zamanıdır. Bu doğrultuda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 'Neler yapabiliriz?' diye düşünürken kaptanımız Emre Belözoğlu'nun önderliğinde futbol takımımız, kendi aralarında buluşarak ve inisiyatif kullanarak 5 milyon liralık bir kaynak yarattı ve bizlerle temasa geçtiler. Bu kaynakla 'Neler yapabiliriz? Nereye yardım edebiliriz? Bu kaynağı en etkin şekilde bu mücadele için nasıl kullanabiliriz?' diye istişare içinde bulunduk."

İstanbul Valiliği tarafından maddi durumu iyi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yürütülen vefa kampanyasına verdikleri destekten bahseden Koç, futbolun tüm paydaşlarına, "Gelin siz de bu kampanyaya destek olun" çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Kaptanımız Emre'ye ve onun huzurunda tüm futbolcularımıza duyarlılıkları ve kullandıkları inisiyatif için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederken de futbol dünyamıza, hatta spor dünyamıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Pek çok alanda rekabet ediyoruz. Şimdi gelin, devletimize verdiği yoğun mücadelede, devletimiz üzerinden ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hep beraber destek olalım. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, futbolun paydaşlarına, kulüplere, futbolculara, tüm sporculara, teknik kadrolara, hakemlere, Türkiye Futbol Federasyonuna, yayıncı kuruluşa 'Gelin, siz de bu kampanyaya destek olun' diyoruz. Sadece bu kampanyada değil, valiliğin ve belediyenin olmak üzere pek çok kampanya var. Omuz omuza bir örnek teşkil edelim ve yardımcı olalım. Dayanışma ruhunun da ülkemize yayılmasına elimizdeki imkanlarla hizmet etmeye çalışalım."

Kampanyaya katılım süreçlerinden de bahseden Fenerbahçe Başkanı, "Bu sürece nasıl destek olabileceğimiz, bu kaynağı en iyi nasıl harcayabileceğimiz, en etkin nasıl kullanabileceğimiz konusunda muhtelif alternatifleri değerlendirdik. Bunlardan bir tanesi de Getir firmasıydı. 23 Mart günü Getir firmasıyla bir toplantı yaptık. Bu toplantıda sponsorumuzu daha iyi tanıma imkanı sağladık ve müthiş bir lojistik imkanı oldukların gördük. Getir şirketinden Sayın Nazım Salur'u aradım ve 'Evlerinden çıkamayacak olan büyüklerimize, kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza erzak dağıtmak istiyoruz' dediğimiz zaman kendisi de şirket olarak Valiliğin yapacağı projeden bahsetti. Bu proje kapsamında biz de destek olmaya karar verdik ve bu sabah Sayın Valimizle yaptığımız konuşma çerçevesinde onun da kabul etmesiyle bu kutsal kampanyaya Fenerbahçe Spor Kulübü olarak futbolcularımızın da yaptığı katkı sayesinde katıldık. Bizler de bu kaynakla 33 bin koli yani 33 bin aileye bu süreci bir nebze olsun daha rahat atlatabilmeleri için destek sağlayacağız. Bu bağlamda hem Sayın Valimize, Valiliğimize ve bu kampanyaya katılan tüm gruplara bununla beraber bu kampanyanın gerçekleşmesini sağlayacak olan Getir şirketine de çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, son olarak büyük fedakarlıkla çalışan sağlık personellerine de teşekkürlerini iletti.

Emre Belözoğlu: "Herkese doğru bir örnek olabilme adına böyle bir karar aldık"

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu da doğru örnek olmak adına yardım kararı aldıklarının altını çizerek, "Bu süreci her ne kadar evlerimizde tek başımıza geçirmeye çalışsak da gelişen olaylardan haberdarız ve bu süreçle alakalı 'Neler yapabiliriz? Ne şekilde yardımcı olabiliriz?' diye oyuncu grubumuzla, takım arkadaşlarımızla beraber konuşup istişare ederken böyle bir gündem oluştu. Kendi aramızda ortak bir fon ile destek olmamız yönünde bir girişim kararı aldık. Bu kararımızı da başkanımıza ilettik. Sayın Başkanımız da bu durumdan çok mutlu olduğunu, birkaç yerle görüşme yapıp en doğru yere, en etkin yere nasıl destek olabileceğimiz konusunda beraber hareket edebileceğimiz bir görüşmeyi iki-üç gün sonrasına ayarladı. Bugün de bu konuyla alakalı kendisiyle kulübümüzde konuştuk. Sürecin başlaması yönünde ilk adımımızı attık." şeklinde konuştu.

Bu zorlu süreçten birlik-beraberlik duygusu ile çıkılacağına inandığını aktaran Emre Belözoğlu, "İnanıyorum ki coğrafyamızın genlerinde mevcut olan sıkıntılı süreçlerde birleşme, beraber hareket etme, yekvücut olma ile bu dönemi de beraber atlatacağız. Bizler sporcular olarak, profesyonel futbolcular olarak gelir anlamında birçok insandan çok daha iyi şartlara sahibiz. Bu sürecin başlaması adına da bizler, Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcuları olarak bir başlangıç olsun istedik. Herkese doğru bir örnek olabilme adına böyle bir karar aldık. Kulübümüze ve Başkanımıza bu anlamda teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA