Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik heyet ve futbolcularla buluştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının teknik heyeti ve oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının teknik heyeti ve oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen barbekü organizasyonuna yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan ve Selahattin Baki ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da katıldığı belirtildi.

Yemekte Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar'ın da yer aldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan