Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan yeni yıl mesajı Açıklaması - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan yeni yıl mesajı Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan yeni yıl mesajı Açıklaması
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Koç, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 3 Temmuz Davası'ndaki haklılıklarının kanıtlanmasını 2021 yılının kendileri için en anlamlı adım olduğunu belirtti.

Kararın, gelecek günler için en umutlu haberlerden olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bu konuda atacağımız adımlarla kulübümüzün elinden alınan haklar için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sizlerle birlikte kulübümüzün çatısı altında, büyük bir aile olarak beraberliğimizin hiç eksilmediği, omuz omuza sarı-lacivert başarıları eşsiz desteklerinizle yaşayacağımız bir yeni yıl diliyor; 2022'nin, ülke ve toplum olarak refah ve barış içerisinde geçireceğimiz, kadına şiddet olaylarının yaşanmadığı, gençlerimizin yarınlara umutla baktığı, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum."

Alex de Souza ateşi yaktı! Taraftarların kalbi küt küt atıyor

Alex de Souza ateşi yaktı! Taraftarların kalbi küt küt atıyor

 Olay iddia taraftarları çılgına çevirdi! F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı

Olay iddia taraftarları çılgına çevirdi! F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı

 En büyük aşklar nefretle başlar! Eski Fenerli Jailson için Galatasaray iddiası

En büyük aşklar nefretle başlar! Eski Fenerli Jailson için Galatasaray iddiası

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title