Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Mesut daha sık oynamak istiyor. - Haberler Spor
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Mesut daha sık oynamak istiyor.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Mesut daha sık oynamak istiyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Mesut daha sık oynamak istiyor. Oynamaya aç. Mesut'un neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Mesut'u herkes çok seviyor. Mesut'un da artık işine odaklanması gerekiyor. Hocamız Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini gözden geçirmeli. Basına yansıdığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamak istiyor, oynayamadığı için biraz mutsuz. Asıl olan Fenerbahçe'nin başarısıdır" - İSTANBUL

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