Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Kimseyi satmazsak, ancak kiralama yapabiliyoruz" (2)

12.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:50

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ara transfer döneminde 1-2 futbolcuyu kadrolarına katabileceklerini söyledi.

Sarı-lacivertli futbol takımının ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Başkan Koç, bir basın mensubunun "Fenerbahçe taraftarında transfer yapılması engelleniyor diye panik hali var..." sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Haklı taraftar, ben de o yüzden bu çağrıyı yapıyorum. Çünkü meşru bir talebimiz var. Bu talebin benzerini bir kere yapmışız, kabul görmüş. Bu yaşayan bir sistem. Size bir rakam veriliyor, müzakere ediyorsunuz, belki arada bir satış yapıyorsunuz. Belki bir oyuncuyu kadronuzdan bedel almadan veriyorsunuz ama onun maaşı düşüyor. ya da yapılandırma yapıyorsunuz, ana para azalıyor. Bütün bunlar sistemin içerisine monte edilmesi gerekiyor. Monte edilmeyecek unsurlar da var, mesela yaz transferlerinin artısı eksisi, UEFA gelirleri, sermaye artışı varsa 15 Aralık'a kadar. Bizim talebimiz bu dinamik sistemin parçası. Evet yapamadık bankalarla ama akabinde iki ayrı bankayla yaptık 'bunları lütfen daha önce yaptığımız başvurada olduğu gibi hesaplamanıza dahil edin' diyoruz. Bizim lehimize olan en önemli unsurlardan bir tanesi, ana para hesaplamasını bizim lehimize pozitif etkileyecek, iki ayrı bankayla yaptığımız yeniden yapılandırma. Bununla ilgili cevabı bekliyoruz."

Beşiktaş'ın faizlerle ilgili bir talebi olduğunu belirten Koç, "Biz ve bir kulüp daha yazı verdik, 'destekliyoruz' diye. Yüzde 80 döviz borcumuz var, dolayısıyla en az bizi etkileyecek. Bir rakibin buna ihtiyacı varsa, ben de destek verebiliyorsam, verebilmeliyim. Destek verecek kulüpler çekiniyorlar, ne olur ne olmaz diye. Bu kadar mı rekabet hırsı insanların bu kadar kısa vadeli düşünmesine sebep oluyor. Fenerbahçe'den bu kadar mı korkuyorsunuz. Fenerbahçe yapsa yapsa bir veya iki tane o da herhalde kiralama yapabilecek, oyuncu satamazsa. TFF'nin limitleri olmasa UEFA'nın bize getirdiği sınırlama var. Sattığın kadar alabilirsin. Kimseyi satmazsak, ancak kiralama yapabiliyoruz. Yapabileceğimiz kiralamalar, gücümüz belirli, bu kadar mı korkuyorsunuz Fenerbahçe'den top tüfek saldırıyorsunuz. Medyanınızla, siyasi gücünüzle, verdiğiniz demeçlerle. Yazık, gerçekten yazık." diye konuştu.

"Comolli ile şimdilik devam ediyoruz"

Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile yolların ayrılacağı iddialarıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Comolli ile şimdilik devam ediyoruz. Açıklama yaptı. Bana sorarsanız özünde yanlış bir açıklama ama sosyal medya diye bir unsur var. Bazen insanlar onun baskısı altında ister istemez hatalar yapabiliyorlar. Çok yüklenildi, yanlış. Benim bir açıklamam ile zaten onun endişe ettiği unsurlar giderilebilirdi. Ben yönetim kurulunda da en son 1907'de yaptığımız toplantıda da açık açık söyledim konuyu. Geldi, konuşacağız, bakacağız duruma."

Comolli'nin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayı da eleştirilen Koç, "Twitter hesabı açması.. Ben özgür ifadeye inanan bir insanım. Twitter hesabın olur zaman zaman tweet atarsın. Bu kadar transfer yapmamışsın hesap açmamışsın da buraya mı kaldı. Bizim bazen artımız, bazen eksimiz, biz çok çabuk reaksiyon vermiyoruz. Maçlardan sonra yaptığımız açıklamalar için bir gün sonrayı bekliyoruz. Bazen bu olumlu ya da olumsuz da olabiliyor. Aceleyle karar veren bir yönetim tarzımız yok. Zamanı gelince o konuya da bakacağız." diye konuştu.

"Hakkımızı istiyoruz"

Sarı-lacivertli kulübü başkanı, "İki bankayla yapılan anlaşmalarda geç kalma mı söz konusu?" sorusuna ise şu şeklide yanıt verdi:

"Sizi de bu konuyla bilgilendirmişler, Fenerbahçe geç kaldı intibası oluşturulmaya çalışılıyor. Bilhassa Türkiye'nin iki büyük grubunda bunu pompalayacaklar. Uzamasının nedeni, daha cuma günü görüldü. Benim duyduğum lehte karar çıkmış, bekletmişler. Bunu bir sarmala sokup, yok Fenerbahçe geç kaldı, esastan değil usülden takılıyor gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onun için bugün basın toplantısı yapıyoruz. Bu yolda giderlerse çok büyük sıkıntı olur. Bizim istediğimiz atla deve değil, hakkımızı istiyoruz. Onun için size dünden beri bunu sorun, bunu işleyin diyorlar. Aynı iki gün önce 'harcama limitlerini şu kadar aştıyı işleyin' dedikleri gibi. Üzücü ama iyi olmaz onu söyleyeyim size. Bu dünyanın sonu değil, bir iki transfer ama o kadar gözleri rekabet hırsıyla ve Fenerbahçe karşıtlığı ile bürünmüşki ne yapıp yapıp bizim önümüzü kapatmaya çalışıyorlar. "

Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile yaptığı görüşme

Ali Koç, Zorlu Center'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile yaptığı görüşmeye açıklık getirdi.

Başkan Koç, şunları kaydetti:

"Bu toplantıdan çıktıktan sonra 30'un 40'a çıktığını da iddia ediyorlar. Açıp sordunuz mu federasyona bu böyle oldu mu diye. Dolayısıyla kudret falan yok. Böyle bir talep yok ortada. Zorlu, keşke onu Divan'da yapsaydık da daha fazla Divan'ın reklamı olsaydı. Ahmet Zorlu'dan gidip komisyon isteyeceğim, bir yerin ancak bu kadar reklamı yapılabilir. Dolayısıyla biz Zorlu'da niye toplandığımızı açıkladık, bir daha açıklayayım. Bunu sorgulayan insanların çoğu, geçmiş reflekslerinden, yaptığı hareketlerden kuşkulanıp herkesi kendileri gibi sanıyorlar. Bizim o zaman 12. hafta 6 maç kazanmışız, 6 maçın da hakemi bir sonraki maç atanmamış. 6 maç puan kaybettiğimiz her seferinde atanmış ki bunlardan iki tanesi çok tartışılmış. Biri Kayseri maçı, Kayseri maçında da fahiş hatalar vardı. Fahiş hatalar olsun, olmasın çok tartışıldı kanallarda. Anti Fenerbahçeliler de tartıştı ama hakem atandı. O hafta 3 maç vardı çok tartışılan, öbür ikisinin hakemi atanmadı, bizimkisi atandı. Biz de 'yeter artık, dalga mı geçiyorsunuz kardeşim' dedik. Bu konuda Nihat Bey'den bir toplantı talebimiz oldu. Nihat Bey de MHK'nin bunu anlatmasının daha doğru olacağını, kendisinin konuyu incelediğini söyledi. Bize randevu verildi. Tarihin de unuttum, saat 2'ye o gün bizim kendi yönetim kurulumuz vardı. Başka güne yapalım dedik, takvimler sıkışık olduğu için 'Zorlu'da olur mu' dendi, 'daha iyi olur dedik' gittik. Orada da konuştuğumuz tek konu buydu, hakem atamaları. Çıkarken de bize 30'dan 40'a çıkacağı söylendi. Bir iki gün içinde de çıktı. Bizim görüşmemiz daha gerçekleşmeden bu konuyla ilgili orada bize söylendi. Böyle mi değil mi açın sorun."

MHK Başkanı Zekeriya Alp'ın atamaları nasıl yaptığını anlattığını aktaran Koç, "Tatmin olduğu dediği konu herhalde şu konu. Bir mantık uygulanarak yapılıyor. Nedir o mantık, gözlemci form dolduruyor, bilgisayar da puan veriyor. O puan şu rakamın altındaysa atanmıyorsun, üstündeyse atanıyorsun. Bu bir mantık. Ama gözlemci bir kişi, canlı bizimle maç seyrediyor. Genelde bizim oturduğumuz yerde oturuyor. Hakem ve gözlemci dünyasında da ahbap-çavuş ilişkisi var. Birkaç sorduk bizle ilgili hakemlerin puanlarını, puanlarda mantık yok. O, o maçta bu puanı alıyorsa bu, bu maçta bu puanı alamaz. Ama bir mantık çerçevesinde yapıldığı konusunda tatmin olduk ama sonuçların doğru olmadığını da söyledik. Hatta şunu da önerdim, bir kişi ile olmaz, bir kişi canlı seyretsin, bambaşka bir kişi aynı formu bir-iki gün sonra televizyondan seyretsin, doldursun, bilgisayara verin, averajını alın, bunu da açıklayın. Koyun web sitesine. O zaman gözlemciler de bilir ki vatandaş takip ediyor kime ne puan verildiğini. Çok daha şeffaf olur. Olur mu yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Tamamen içeriği bu." diye konuştu.

"Söz konusu Fenerbahçe olunca FETÖ yok"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Trabzonlu milletvekillerinin 2010-2011 konusu üzerinden tweetler atmasını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Söz konusu Fenerbahçe olunca FETÖ yok, başka her konuda FETÖ var. Seçim zamanı daha sempatik olunuyor, bu konu daha çok işleniyor. Bunu büyük bir haksızlık ve saygısızlık olarak görüyorum. Bu kadar mahkemeler, davalar olmuş. Bir sürü dava bizim dışımızdaki davalar da aklananlar, bu kumpasları kuranların içeride olduğu, yurt dışına kaçtığı ortadayken söz konusu Fenerbahçe ise yok. Daha da üzücüsü, geçenlerde eski milletvekili bir hanımefendi bu konulara değinmiş, geçmişi araştırıyorsun, kadın 11 yıl Bank Asya'da avukatlık yapmış, bavul taşıyan adama Twitter güzellemeleri yapmış. Ben size bir şey söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti ve devlet büyüklerimiz de bu konuda Fenerbahçe'yi takdir-i şayan buluyor. Her zaman saygıları var. Biz bu örgüte karşı en kuvvetli en rüzgarı arkasına aldığı dönemde bütün devletin kılcal damarlarına sirayet etmişler, medyaysa medya, buysa bu... Top yekün üstümüze gelmişken, biz yapayalnızken, kimse yanımızda yokken, yanımızda olmak isteyenlerin korktuğu bir dönemde iş başa düştü ve biz bunlarla mücadele ettik. Türkiye'de bu direnişin fitilini biz ateşledik. Bu iş 3 Temmuz'la başlamıştır, 17-25 ile filan değil. Orada pik yapmıştır. Vicdanlı olan, objektif, vatanını seven pek çok insan Fenerbahçe'nin bu mücadelesini saygıyla karşılamaktadır. Bir şampiyonluktan bir maç kazanmaktan çok daha büyük bir olaydır. Bunu yapan siyasilerin müteşekkir olması gerekirken, bunu bir sempatiklik unsuru olarak görmelerini olayı hafife almak olarak algılıyorum."

"Sol bek ihtiyacımız var"

Ali Koç, "Sol bek transferi ile ilgili TFF'den onay almanız gerekiyor mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bugün ayın 12'si, 2,5 hafta kalıyor. Bir an önce bu karar olumlu yönde çıkartılırsa 2,5 haftamız var. Temaslarda olduğumuz yerler var ama sol bek ihtiyacımız var. Hocamız 'bir şey alacaksan sol bek alın' diyor. Alabileceğimiz sol bekler de var ama anlattığım unsurlardan dolayı manevra alanımız kısıtlı. En kısa zamanda bizim haklı başvurumuzdan olması gereken bir sonuç çıkmazsa o zaman çok daha radikal bir yönde gitmek zorundayız."

Başkan Koç, "Şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyorlar" sözünün hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Engellemeye çalışıyor' demedim, '3 Temmuz'da şampiyonluğumuzu almaya çalışıyorlar, şimdi ise engelemeye çalışıyorlar' dedim. Bu bir bütün. Birinci önceliğim kulübümün çıkarları, kulübümün çıkarları çerçevesinde de Türk futbolunun gelişimini çok önemli buluyorum. Çünkü Türk futbolunun en önemli lokomotifi bir iki üç varsa, biri Fenerbahçe. Türk futbolunun gelişmesi de bize çok fayda sağlayacak. Bizim ortak sorun ve çıkarlarımız var. Bunu ancak beraber çözebiliriz. O yüzden ben bunu her zaman gündeme getiriyordum. Ama her zaman kullandığım bir laf var, tango iki kişiyle yapılır, tek kişiyle yapamazsın."

Camialara her zaman saygı duyduğunu anlatan Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Kişilere olmasa da camialara her zaman saygım var. Çünkü camialar 100'er yıllık camialar. Futbol kulübünden öte camialar. Ben 6 yıl yönetim kurulu üyesiyken de sözcüsüyken de hiçbir camiaya saygısızlığım olmadı. Ama bir yere kadar bütün resmi görüp, bütünün çıkarları üzerine konuşmalar yapabilirsiniz ama bir yerden sonra insan tamamen kendi çıkarlarını savunmak zorunda kalıyor. Ben bu açıklamayı yapmaktan dolayı da rahatsızım. Geldiğimiz noktada hepimiz açısından rahatsızım ama sen iki günde bir oradan dokunacaksın, buradan laf atacaksın, federasyonu abluka altına alacaksın, o zaman biz de ses çıkartmayacağız, bu da bizim sorumluluklarımıza saygısızlık olur."

"Hocamız duygusal bir insan"

Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamalarla ilgili şunları kaydetti:

"Ben sizle konuşma yaparken olup bitene tam vakıf değildim. Koridorun sonunda bekliyorduk, hocanın konuşması bitince biz konuşma yapacaktık. Hocamız iyi bir insan, duygusal bir insan ve çok yüklenildi. Orada bence duygu patlaması yaşamıştır. Bizler bile tribünde bir derbi maçını yaşadığımızda yaşadığımız hisler bence duygu yüklüydü, belki duygu boşalması yaşadı, abartacak hiçbir şey yok. Ne oldu bizim galibiyetimize bir nebze gölge düşüldü, kursağımızda bıraktı ama hepimiz insanız. İnsani konulara çok açık bir insanım, olabilir. Ben de yarın bir gün sizin karşınızda patlayabilirim ama hocamızın ki kötü bir Sivas maçından sonra belki bizim açıklamalarımızdan da etkilenmiş olabilir. Burada en sağlıklı şey çok fazla sosyal medya ile yatıp kalkmamak gerek. O ne dedi, bu ne dedi... Damien de bir yerde patladı ama sonra büyük resme baktığınız zaman gerek olmadığını düşünebilirsiniz. Mühim olan derbi galibiyetiydi, o haftaya takım çok iyi çalıştı. İyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Sonraki hakem tartışmalarına üzülüyorum ama çok şükür hakettiğimiz bir galibiyet aldık. Umarım galibiyetlerimizin devamı gelir."

(Bitti)

Kaynak: AA