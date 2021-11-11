Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Hocanın tazminatı yok. Tazminatı ödeyip gönderemiyorlar söylemleri tamamen dezenformasyon. Biz hocamızın...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Hocanın tazminatı yok. Tazminatı ödeyip gönderemiyorlar söylemleri tamamen dezenformasyon. Biz hocamızın arkasındayız. Takımımıza da kendimize de hocamıza da inanıyoruz"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Hocanın tazminatı yok. Tazminatı ödeyip gönderemiyorlar söylemleri tamamen dezenformasyon. Biz hocamızın arkasındayız. Takımımıza da kendimize de hocamıza da inanıyoruz" - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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