Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Genel kurula gitmeyi düşünmüyoruz. - Haberler Spor
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Genel kurula gitmeyi düşünmüyoruz.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Genel kurula gitmeyi düşünmüyoruz.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Genel kurula gitmeyi düşünmüyoruz. Bizim görev süremiz, yapmak istediklerimiz belli. Varsa bir aday çıksın, ona göre değerlendirelim. Şu anda bizim hedeflerimizde bir sapma yok. Taraftarlarımız da inanmaya desteklemeye devam etsinler. Şu anda içinde bulunduğumuz ortam fayda sağlamıyor. Camia olarak bu kadronun etrafında kenetlenelim. Sezon sonunda hesap vermemiz gerekirse veririz. İnancımız kaybolduğu zaman bir dakika tereddüt etmeyiz. İnancımız kaybolduğunda da gerekeni yaparız. Er meydanına çağıran olursa da seve seve geliriz." - İSTANBUL

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